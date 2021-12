Bolsonaro trata Mendonça como seu despachante no STF, diz Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro "parece estar certo do que vem por aí" com André Mendonça no Supremo Tribunal Federal (STF), escreve o colunista Bernardo Mello Franco, no Globo.

A decisão sobre o marco temporal caberá ao pastor, que no passado defendeu a medida. Bolsonaro vê Mendonça como um voto automático a favor dos interesses de madeireiros e grileiros.

Em entrevista à Gazeta do Povo, o chefe de governo antecipou: "Nós já sabemos que o André vai ser um voto para o nosso lado".

"Bolsonaro disse ao jornal paranaense que Mendonça defendeu o marco quando atuava como ministro da Justiça e advogado-geral da União. Isso já seria suficiente para que o novo ministro se declarasse impedido de julgar o caso. Mas o histórico recente do Supremo sugere que a decisão caberá ao próprio pastor", escreve.

"O presidente não tem pudores ao dizer o que espera de seus indicados ao tribunal", escreve.

