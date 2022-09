Bolsonaro trava reunião com representantes da embaixada dos EUA no Brasil desde março

Apoie o 247

247 - O Palácio do Planalto vem adiando desde março um encontro solicitado pela embaixada dos Estados Unidos com Jair Bolsonaro (PL) que faz parte de uma série de ações envolvendo os candidatos à Presidência da República. De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, a desculpa dada pelo governo Bolsonaro “é de que é preciso arrumar um espaço na agenda presidencial”. O mandatário brasileiro é apoiador de Donald Trump e só reconheceu a vitória do democrata Joe Biden 38 dias após ele ser eleito em 2020.

Ainda segundo a reportagem, “quem tem feito os encontros com os candidatos é o encarregado de negócios da embaixada, Douglas Koneff, já que a missão diplomática americana em Brasília está sem embaixador desde julho do ano passado”.

Koneff já manteve encontros com Ciro Gomes (PDT), e Simone Tebet (MDB). A reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que segundo as pesquisas de intenção de voto lidera a disputa presidencial, está agendada para a quarta-feira (21).

