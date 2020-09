"Bolsonaro, um país independente não ignora uma pandemia que já matou mais de 126 mil", diz Freixo no Twitter

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) usou as redes sociais nesta segunda-feira (7) para criticar o negacionismo de Jair Bolsonaro frente à pandemia do novo coronavírus que já deixou mais de 126 mil mortos no Brasil.

"Um país independente não ignora uma pandemia que já matou mais de 126 mil pessoas”, escreveu o parlamentar. "Um país independente não atenta contra a Saúde pública. Criminoso!”. completou Freixo.

Confira a postagem de Marcelo Freixo sobre o assunto.

Bolsonaro, um país independente não ignora uma pandemia que já matou mais de 126 mil pessoas. Um país independente não atenta contra a Saúde pública. Criminoso! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 7, 2020

