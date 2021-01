Bolsonaro usa texto de seguidor no Telegram para se defender do escândalo do leite condensado

247 - Jair Bolsonaro busca de todas as formas se safar do escândalo do leite condensado. Desta vez, o presidente copiou e colou a mensagem de um seguidor no Telegram, aplicativo de troca de mensagens virtual.

A mensagem afirma que a "iguaria" é consumida em quantidades tão altas pelo Ministério da Defesa e pela Funai por conta do fato de leite fresco não poder ser transportado para locais distantes.

"Os maiores compradores da iguaria são o Ministério da Defesa e a Funai, por um motivo comum: em locais distantes e pouco acessíveis, não é viável o transporte e o armazenamento de leite fresco, que estraga rapidamente", diz a mensagem, segundo o Globo.

Seus filhos também já tentaram, miseravelmente, explicar os R$ 15 milhões gastos no produto. Eduardo Bolsonaro fez uma longa thread em seu Twitter dizendo que, para os 334.000 militares, o valor pago é razoável.

O conhecimento liberta. Saiba mais