Bolsonaro vai a evento com pastores “prestar contas” aos evangélicos

Apoie o 247

ICL

247 - Em meio às investigações envolvendo a participação de pastores evangélicos na intermediação de verbas e cobrança de propinas no Ministério da Educação (MEC),Jair Bolsonaro confirmou presença no maior encontro com pastores do país, que acontece nesta terça-feira (19), em Cuiabá, para fortalecer o apoio do segmento religioso à sua campanha de reeleição. Em entrevista à CNN Brasil, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), disse que Bolsonaro “deverá prestar contas dos anos de governo e dos compromissos com os evangélicos que ele cumpriu. Deve ser esse o tom“.

Em março deste ano, Bolsonaro afirmou a lideranças do segmento, durante um evento no Palácio do Planalto, que dirigia o país “para o lado que os pastores quisessem”. "Seria muito fácil estar do outro lado. Mas, como eu acredito em Deus, se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. Eu falo 'nós' porque a responsabilidade é de todos nós. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejarem", disse ele na ocasião.

A Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB”– reúne mais de 110 mil pastores filiados a igrejas evangélicas de todo país. “Desses, cerca de 15 mil estarão presentes e 95 mil pastores vão participar online. Bolsonaro irá discursar ao público sem tema pré-definido”, ressalta a CNN.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apoiadores de Bolsonaro avaliam que o encontro servirá para o presidente renovar as promessas com os evangélicos, que tiveram papel de destaque na composição de votos que elegeram Bolsonaro em 2018. O objetivo é dizer que ainda há o que fazer na pauta religiosa, em uma eventual reeleição, especialmente no que diz respeito à educação e ação social”, diz um outro trecho da reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE