Bolsonaro vai ao posto médico do Planalto pela terceira vez em menos de 15 dias

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro deu entrada no posto médico localizado no Palácio do Planalto na manhã desta sexta-feira (17) e permaneceu no local por cerca de uma hora. Esta foi a terceira menos em 12 dias que ele compareceu ao posto de saúde. Os motivos, porém, não foram informados pelo Planalto.

Bolsonaro já havia ido ao local no dia 6 de dezembro e permaneceu na unidade de saúde por cerca de duas horas. Na última quarta-feira (15) ele também foi ao mesmo local e permaneceu em atendimento por cerca de 40 minutos.

Em julho deste ano, Bolsonaro ficou internado por um período de cinco dias no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em função de um quadro de obstrução intestinal e dores no abdome. Na ocasião, foi informado que o problema era decorrente de complicações ligadas à facada que ele sofreu em 2018 durante um ato de campanha em Minas Gerais.

PUBLICIDADE

Um documentário da TV 247, intitulado "Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil", feito pelo jornalista Joaquim de Carvalho, porém, levanta dúvidas sobre o ataque ao destacar que o inquérito da Polícia Federal não seguiu a linha do auto atentado, apesar de existirem evidências nesse sentido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE