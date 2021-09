Bolsonaro vai continuar ataques contra o Supremo

Apoie o 247

247 - Reunido com sua equipe ministerial para avaliar a repercussão das manifestações de 7 de Setembro, Jair Bolsonaro indicou que pretende seguir pressionando politicamente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes, que continuarão no alvo de ataques e ameaças antidemocráticas .

Depois do alerta do presidente do Supremo, Luiz Fux, que em pronunciamento nesta quarta-feira (8), disse que desobedecer a decisões judiciais configura crime de responsabilidade, Bolsonaro cobrou de seus auxiliares soluções jurídicas que possam desobrigar órgãos do governo, como a Polícia Federal, de cumprir decisões ordenadas por Moraes, informa O Estado de S.Paulo.

Bolsonaro disse em seus discursos no 7 de Setembro que não pretendia cumprir ordens que viessem de Moraes. Agora ele quer um respaldo jurídico para evitar que essa ação seja considerada crime de responsabilidade.

Na conversa com os ministros, Bolsonaro voltou a dizer que o STF promove uma "escalada autoritária”.

Bolsonaro quer retirar o ministro do STF Alexandre de Moraes da condução do processo que investiga os atos antidemocráticos, que já resultaram no pedido de prisão de aliados do presidente, como o ex-deputado Roberto Jefferson.

