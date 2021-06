Bolsonaro vai na contramão do mundo e diz que irá vetar "passaporte da vacina"

Declaração ocorre após uma campanha bolsonarista pelo veto do "passaporte da vacina”, realidade em diversos países que se preocupam com a disseminação do vírus edit

247 - Jair Bolsonaro, que ainda não se vacinou, afirmou nesta terça-feira (15) que vai vetar o projeto que cria o "passaporte da vacina" para quem estiver imunizado contra a covid-19, caso ele seja aprovado pelo Congresso. A proposta avançou no Senado na semana passada e ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.

Segundo reportagem do portal UOL, em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, Bolsonaro criticou a proposta, que, na visão dele, seria obrigar a população a se vacinar.

"O que tu acha do passaporte da covid? Teve uma onda ontem aí, estourou nas redes sociais. Sem comentários. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento", declarou.

A declaração ocorre após uma campanha bolsonarista pelo veto do "passaporte da vacina”, realidade em diversos países preocupados com a disseminação do vírus.

Na União Europeia, o passaporte da vacina entrará em vigor em Julho. O certificado será gratuito e bilíngue, sendo a primeira língua do país em que o documento foi emitido e a segunda o inglês. O documento poderá ser tanto digital quanto impresso.

