"Bolsonaro vai sofrer um golpe que ele jamais imaginou, o golpe dos eleitores brasileiros", afirma Lula

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à Rádio Blumenau nesta quarta-feira (15), mesma ocasião em que prestou solidariedade ao candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, alvo da PF, falou sobre o risco de Jair Bolsonaro resistir a deixar a Presidência da República em 2022, caso perca a eleição.

De acordo com as pesquisas, Lula é o favorito absoluto para vencer o pleito.

Como Bolsonaro já deu diversas indicações de que ofereceria resistência para passar a faixa presidencial a outra pessoa, como quando disse que "só Deus" o tira da cadeira de presidente, há o temor de uma tentativa de golpe no próximo ano.

Lula, no entanto, afirmou que o golpe que acontecerá será o golpe dos eleitores, que emplacarão uma derrota a Bolsonaro nas urnas. "Bolsonaro vai sofrer um golpe que ele jamais imaginou, o golpe dos eleitores brasileiros. Os eleitores brasileiros vão dar um golpe no Bolsonaro. Não precisa de militar, não precisa de fake news. O povo vai dar um voto na urna eletrônica, que o Bolsonaro tem medo porque não sabe usar. O medo do Bolsonaro do voto eletrônico é porque ele não sabe usar".

"Então o Bolsonaro vai acatar o resultado, vai para casa lamber as feridas, como eu fui quando eu perdia. O Bolsonaro vai lmaber suas feridas. Ele tem muita ferida para lamber, tem que lamber muita ferida de miliciano, tem que lamber ferida de muitas pessoas que ele colocou no governo indevidamente. Ele encheu o governo de militar aposentado indevidamente. Então ele vai ter que lamber muitas feridas, porque o povo assim quer e o povo assim vai fazer", concluiu.

