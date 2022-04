Bolsonaro vai tentar impugnar a eleição, diz Miriam Leitão

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro vai tentar impugnar a eleição, caso o resultado não seja satisfatório a ele.. É o que afirma a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna do jornal O Globo, deste sábado (30).

Segundo ela, a nova crise institucional provocada por Jair Bolsonaro (PL), depois de passar por cima da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), perdoando o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) da punição imposta pela Corte, é exigir que as Forças Armadas façam uma apuração paralela, sob pena de as eleições serem suspensas.

"O diálogo entre o general de divisão Heber Garcia Portella e o TSE, nas trocas de mensagens, é uma clara demonstração de que Bolsonaro conseguiu costurar o respaldo de lideranças das Forças Armadas para alimentar a suspeição sobre a eleição", afirma a jornalista.

O militar indicado pelo Ministério da Defesa para Comissão de Transparência das Eleições levantou a dúvida sobre o que aconteceria se houvesse perda de voto por mídia eletrônica. O tribunal respondeu que trabalha com duas mídias, mas, mesmo com essa redundância, se houver falha, é possível recuperar os dados.

"Mas o general insistiu, querendo saber o que aconteceria no caso de os votos descartados, por falha, serem em número suficiente para alterar o resultado. A resposta do TSE foi que nessa “remota hipótese” ficaria valendo o que está disposto nos artigos 187 e 201 do Código Eleitoral", salientou a jornlista.

De acordo com a lei eleitoral, em caso de os votos anulados serem o suficiente para alterar o resultado, serão realizadas novas eleições.

