Bolsonaro vai usar tempo de TV para atacar governos do PT e afirmar que promoveu 'mudanças estruturais'

247 - As primeiras peças da campanha da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) para a televisão serão marcadas por ataques ao PT e para afirmar que o Brasil sofreu mudanças estruturais durante a gestão do atual ocupante do Palácio do Planalto. As duas primeiras peças publicitárias já foram gravadas e começarão a ser exibidas a partir de 26 de agosto, dia em começa o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão.

De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, os programas adotarão” um tom ‘otimista’, pregando que o Brasil passou por mudanças estruturais na gestão Bolsonaro” e que “apesar da pandemia da Covid-19 e da guerra da Ucrânia, o Brasil está se recuperando ‘da maior recessão de sua história’ e da ‘destruição’ deixadas por 13 anos de governos do PT .

Ainda segundo a reportagem, os ataques aos governos do PT nas peças de propaganda, elaboradas pelo marqueteiro Duda Lima, fazem parte de "uma estratégia da campanha de Bolsonaro para tentar colar em Lula os maus resultados do governo Dilma Rousseff”.

