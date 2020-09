Bolsonaro venceria Lula e Moro no segundo turno se eleição fosse hoje, diz pesquisa Ideia

Pesquisa Exame/Ideia aponta que se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, em um cenário tendo como adversários o ex-presidente Lua e o ex-ministro Sérgio Moro, Jair Bolsonaro seria reeleito com 31% da preferência do eleitorado edit

247 - Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta sexta-feira (4) aponta que se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje, em um cenário tendo como adversários o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Sérgio Moro, Jair Bolsonaro seria reeleito pelo voto de 31% dos eleitores. Considerando este cenário, Lula teria 17% dos votos válidos. No caso de um segundo turno, Bolsonaro teria 42% dos votos válidos contra 31% de Lula.

Segundo o levantamento, Moro teria 13% da preferência do eleitorado, seguido por Ciro Gomes (6%) e Luciano Huck (5%). O governador de São Paulo, João Doria, aparece empatado com João Amoedo, ambos com 3%. A ex-ministra Marina Silva figura com 2% das intenções de voto e o governador Maranhão, Flávio Dino, registra 1% da preferência do eleitorado. Os votos brancos e nulos somam 14%.

No caso de um eventual segundo turno, Bolsonaro teria 42% dos votos, ante 31% de Lula. Caso o segundo turno fosse disputado com Moro, Bolsonaro venceria com 38% contra 31% do ex-ministro. A pesquisa aponta, ainda, que o atual governo é aprovado por 38% da população, contra 26% dizem que classificam a gestão como péssima.

A pesquisa Exame/Ideia foi realizada por telefone e ouviu 1.235 pessoas em todo o país entre os dias 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

