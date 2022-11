Bolsonaro viaja ao Rio no sábado para assistir formatura de militares

Apoie o 247

247 - O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, disse que o atual ocupante do Palácio do Planalto está se recuperando da erisipela que atingiu sua perna e que ele deverá viajar ao Rio de Janeiro neste final de semana.

De acordo com o site O Antagonista, Barros disse que Bolsonaro irá ao Rio de Janeiro para participar da cerimônia de formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), que acontecerá no sábado (26).

Caso a viagem seja confirmada, esta será a segunda agenda pública de Bolsonaro desde que perdeu a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno do pleito, realizado no dia 30 de outubro.

