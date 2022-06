Bolsonaro vira alvo de notícia-crime por participação de blogueiro foragido em motociata nos EUA

Apoie o 247

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia encaminhou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República que tem como alvos Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, em função da motociata realizada em Orlando, nos Estados Unidos, que contou com a participação do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira.

De acordo com o jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, o pedido de investigação foi apresentado pelo deputado Alencar Braga (PT-SP), que afirma que Bolsonaro e o ministro da Justiça ‘tinham o dever de informar às autoridades a presença do blogueiro foragido’ e pede que eles sejam investigados pelos supostos crimes de responsabilidade e prevaricação ’.

“A inércia dessas autoridades contraria a Constituição Federal e o ordenamento jurídico brasileiro, mostrando o descaso com a lei e com as instituições do país”, diz Braga na ação.

“Os agentes políticos não podem ser omissos com foragidos da justiça brasileiro em defesa da propaganda ideológica do Governo Federal e muito menos como um local para troca de favores e agrados a aliados do Presidente da República”, ressalta um outro trecho da notícia-crime.

A prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura os ataques à democracia e instituições feitas por milícias digitais.

