Bolsonaro volta a agredir e diz que pergunta de jornalista é "impatriótica"

247 - Em mais um novo ataque à imprensa, Jair Bolsonaro chamou de "impatriótica" a pergunta de uma jornalista sobre resultado da pesquisa do Datafolha, desta segunda-feira (23), e ordenou que jornalistas “saiam da frente do Alvorada”.

O levantamento aponta que o chefe do Executivo é o pior avaliado no combate ao coronavírus entre os governadores de estado e o Ministro da Saúde. A informação é da Folha de São Paulo. De acordo com a pesquisa, para 54% dos eleitores, a gestão dos chefes de Executivos estaduais é ótima ou boa. A de Bolsonaro alcançou 35%.

“Você está preocupada com popularidade minha e do Mandetta? Se você acredita no Datafolha. O presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. As vidas das pessoas estão em primeiro lugar”, respondeu Jair Bolsonaro. "Vão dizer que estou agredindo a imprensa, se estou agredindo, saiam da frente do Alvorada".