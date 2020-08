Bolsonaro volta a agredir jornalistas por pergunta sobre dinheiro de Queiroz: “deixa de ser otário, rapaz” (vídeo)

Três dias após dizer a um jornalista que estava com vontade de “encher a boca” dele de porrada e de chamar repórteres de “bundões” no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a se recusar responder a imprensa. Dessa vez, a resposta foi “deixa de ser otário, rapaz” edit

247 - Jair Bolsonaro prossegue em uma nova safra de insultos a jornalistas. Desta vez, ele chamou um repórter de otário - por este fazer uma pergunta sobre os R$ 89 mil que Michelle Bolsonaro recebeu de Fabrício Queiroz, ex-PM preso por ligação com fraudes via ‘rachadinhas’ no gabinete de Flávio Bolsonaro.

A reportagem do jornal O Globo relata o novo surto de violência verbal de Bolsonaro: “durante cerimônia de religação de um alto-forno na siderúrgica Usiminas, em Ipatinga, no interior de Minas Gerais, Bolsonaro chegou a ser questionado por um jornalista do Estado de Minas se ele se arrependia de ter dito ao repórter que tinha vontade de "encher a boca" dele de "porrada" e de chamar jornalistas de "bundões" . O presidente se irritou com a pergunta, disse que não tinha arrependimento, mas que lamentava se tinha "pisado na bola".

Bolsonaro disse: “não tem arrependimento aqui, não. O que eu falei, está falado. Com todo respeito, tem alguma pergunta decente para fazer? Pelo amor de Deus. Ah, você se arrepende? O que está feito, está feito. Lamento se eu pisei na bola.”

A matéria ainda acrescenta que “no mesmo evento, ao ser perguntado pelo próprio GLOBO novamente sobre os motivos que levaram Michelle a receber depósitos de Queiroz e Márcia, o presidente se recusou a responder e atacou o jornalista: ‘você é um otário, rapaz. Otário’.”

Repórter: por que a Michelle recebeu R$ 93 mil do Queiroz?



Bolsonaro, após mudar de assunto: “deixa de ser otario, rapaz” pic.twitter.com/HUgocLisab — Samuel (@SamPancher) August 26, 2020

