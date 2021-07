Bolsonaro volta a atacar a Coronavac, vacina chinesa produzida em parceria com o Butantan. Doria refuta

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quinta-feira (1º/7) a Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan junto à farmacêutica chinesa Sinovac, dizendo que a vacina "não deu certo" no Chile e "também está complicada" no Brasil. Sem citar o imunizante nominalmente, fez referência ao governador de São Paulo, João Doria.

"Abre logo o jogo, que tem uma vacina aí que infelizmente não deu certo. Estou aguardando aquele cara de São Paulo [Doria] falar. Falava todo dia... Não deu certo, infelizmente, essa vacina dele no Chile. Aqui no Brasil também parece que está complicada", disse Bolsonaro durante sua live semanal.

Logo depois da fala de Bolsonaro, Doria compartilhou em uma rede social os resultados do estudo de Serrana, no interior de São Paulo. Com quase 70% da população vacinada com duas doses da Coronavac, houve queda de 86% nas internações, 81% nos casos sintomáticos e 95% nas mortes por covid-19, informa o UOL.



