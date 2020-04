Bolsonaro volta a atacar a imprensa: "não cheguei aqui para perder para esses urubus aí"

"Eu não cheguei aqui... pelo milagre da facada, e a eleição também, para perder para esses urubus aí", disse Jair Bolsonaro em referência aos repórteres na saída do Palácio da Alvorada. Após ouvir de apoiadores que só "estão esperando sua voz" para agir, ele também voltou a flertar com o golpe. "Vai chegar a hora", respondeu edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa nesta sexta-feira (3) ao afirmar que não chegou ao poder para “perder para esses urubus “aí”. “Eu não cheguei aqui... pelo milagre da facada, e a eleição também, para perder para esses urubus aí", disse Bolsonaro em resposta a uma apoiadora que o esperava na saída do Palácio da Alvorada que havia afirmado que o melhor da v ida dele ainda estaria por vir. Após ouvir de apoiadores que só "estão esperando sua voz", além de elogios às Forças Armadas, ele também voltou a flertar com o golpe. "Vai chegar a hora", responder.

Pouco antes do ataque aos jornalistas que fazem a cobertura diária no local, Bolsonaro havia pedido que os apoiadores se juntassem próximos à portaria do Alvorada, ficando afastando dos repórteres.

