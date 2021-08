Bolsonaro volta a atacar eleições e diz: "se eu errar um dia, vou embora"

247 - Pela segunda vez em menos de 12 horas, Jair Bolsonaro voltou a atacar o sistema de votação brasileiro e a insinuar que as eleições de 2022 poderiam ser fraudadas.

Em discurso oficial, o chefe de governo questionou: "Queremos uma farsa no ano que vem ou uma eleição marcada por suspeição?".

Em tom presunçoso, Bolsonaro desconsiderou que seu governo tenha cometido erros no passado: "É uma briga para se manter no poder, também para cumprir a missão. Porque se eu errar um dia, eu não preciso de um processo de impeachment, eu vou embora". (Com informações do Metrópoles).

