Bolsonaro volta a atacar máscaras e diz que usar equipamento dentro do carro reduz oxigenação no cérebro e causa acidente

Segundo Jair Bolsonaro, o uso do equipamento de proteção dentro de veículos fechados pode causar acidentes, pois reduziria a oxigenação do cérebro por conta da inalação de gás carbônico edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o uso obrigatório de máscara, em live semanal nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17.

Segundo o fascista, o uso do equipamento de proteção dentro de veículos fechados pode causar acidentes, pois reduziria a oxigenação do cérebro por conta da inalação de gás carbônico.

Ele ainda aproveitou para atacar o governo de São Paulo, de seu ex-aliado e atual desafeto João Doria (PSDB).

“São Paulo está multando quem está sem máscara dentro do carro? Não tem limite arrecadatório? O cara com a máscara, dentro do carro fechado, vai ter oxigenação menor. Isso vai dar acidente”, destacou.

O governo paulista, no entanto, não multará motoristas sem máscaras dentro dos veículos particulares, apenas em transportes públicos, como ônibus, metrôs e trens.

Com medo de levar adiante a campanha antivacina, o governo Bolsonaro está levando atualmente uma campanha contra o uso de máscaras, querendo editar um parecer que desobrigue o uso do equipamento de proteção contra o coronavírus por brasileiros já vacinados ou que tenham sido contaminados pelo vírus.

