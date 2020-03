Bolsonaro volta a atacar o TSE: me mostre um brasileiro que confie no sistema eleitoral

Eu quero que você me ache um brasileiro que confie no sistema eleitoral brasileiro”, disse jair Bolsonaro nesta terça-feira (10). Ontem, ele questionou a lisura das eleições de 2018. que o levaram ao podre, ao afirmar que o processo foi fraudado, embora não tenha apresentado provas do que disse edit

247 - Um dia após colocar em suspeição a eleição presidencial de 2018, que o levou ao comando do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro voltou a desafiar a Justiça Eleitoral ao desafiar que se encontre “um brasileiro que confie” no sistema eleitoral do Brasil.

“Eu quero que você me ache um brasileiro que confie no sistema eleitoral brasileiro”, disse Bolsonaro nesta terça-feira (10). Ontem, ele questionou a lisura das eleições de 2018 ao dizer que o processo foi fraudado, embora não tenha apresentado provas do que afirmou.

Ao ser questionado se ele próprio não confiava na Justiça Eleitoral, Bolsonaro, que está em viagem aos Estados Unidos, tergiversou e elevou o tom de voz. “Não é na Justiça, não deturpe as minhas palavras, não façam essa baixaria que a imprensa sempre faz comigo”, disse.

Ao ser questionado se tinha provas das acusações, ele terminou a entrevista de forma abrupta. Bolsonaro também evitou comentar se suas críticas ao sistema eleitoral também não era um ataque à Justiça Eleitoral.