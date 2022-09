Bolsonaro volta a atacar TSE por proibição de uso de imagens do 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - Em mais um ataque de Bolsonaro à Corte eleitoral, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de proibir o uso, pela sua campanha, de imagens feitas durante os eventos oficiais de 7 de Setembro é "mais uma interferência" para "prejudicar o governo".

No domingo (11), o ministro do TSE Benedito Gonçalves proibiu Bolsonaro de usar na sua propaganda eleitoral, em todos os meios, imagens feitas durante os eventos oficiais de 7 de Setembro. A determinação foi referendada pelos demais ministros do tribunal eleitoral.

Em declarações transmitidas pela CNN Brasil na noite desta quarta-feira (14), Bolsonaro criticou a medida judicial, informa a Folha de S.Paulo.

Para o ocupante do Palácio do Planalto, trata-se de "mais uma interferência". De acordo com Bolsonaro, há "cada vez mais ações para prejudicar o governo”.

Antes da decisão do TSE, a campanha de Bolsonaro chegou a veicular imagens das manifestações no 7 de Setembro na propaganda eleitoral. Também foram mostrados na peça discursos do candidato à reeleição.

Jair Bolsonaro transformou as comemorações do 7 de Setembro em comícios de campanha em Brasília e no Rio de Janeiro.

