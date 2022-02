Bolsonaro volta a criticar governadores sobre preço dos combustíveis

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar nesta quarta-feira os governadores pelo alto preço dos combustíveis, em uma cerimônia no município de Jardim das Piranhas, no Rio Grande do Norte, alusiva à chegada das águas do Rio São Francisco no Estado.

"Sabemos das dificuldades da inflação e do preço dos combustíveis. Procure saber o quanto a sua governadora ganha aqui por litro de gasolina que vocês botam no carro de vocês", disse ele, referindo-se indiretamente à governadora do Estado, a petista Fátima Bezerra.

O presidente disse novamente que a alta dos preços é consequência "daquela política adotada lá atrás, daquela política do 'fique em casa, a economia a gente vê depois'", em uma referência a medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos para reduzir o avanço da pandemia de Covid-19.

