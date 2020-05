Bolsonaro volta a criticar isolamento e diz que fechar economia foi 'desgraça'

Com a curva de contágio pelo novo coronavírus continuar a subir, Bolsonaro classificou como "terrível a desgraça que fizeram dessa forma de 'fecha tudo'" edit

247 - Em sua live semanal nesta quinta-feira (28), Jair Bolsonaro voltou a defender o fim do isolamento, apesar da curva do contágio do coronavírus continuar a subir.

"Terrível a desgraça que fizeram dessa forma de 'fecha tudo'", afirmou Bolsonaro. "Eu espero que a economia volte a funcionar. Eu venho dizendo há 70 dias que temos dois problemas: a vida e o vírus, tá certo, e a questão do desemprego. Estou vendo que alguns estados estão abrindo shoppings com restrição", disse.

"Eu sempre defendi, mas não cabia a mim o isolamento vertical. As pessoas mais idosas, deixa em casa. A minha mãe está preservada, peço a Deus que nada aconteça com ela. Os mais jovens tinham que voltar a trabalhar, tinham que continuar trabalhando", completou.

A live contou com a participação de Pedro Guimarães, presidente da Caixa, Jorge Seif Júnior, secretário de Pesca.

"No Rio de Janeiro caiu assustadoramente o número de óbitos de corona depois que a Polícia Federal passou por lá. Acho que a PF mata vírus", ironizou ele, referindo-se à operação Placebo, que investiga indícios de desvios de recursos públicos no estado do Rio de Janeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.