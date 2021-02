Bolsonaro volta a defender a retirada de radares das rodovias no País

247 - Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (4), em Cascavel, no Oeste do Paraná, que vai conversar novamente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para zerar os radares em rodovias federais. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2019, a média de mortes nas estradas brasileiras caiu aproximadamente 22% nos trechos em que há radares de velocidade após a instalação dos equipamentos.

Outras estatísticas da PRF mostraram que a fiscalização com radares móveis nas rodovias federais brasileiras diminuiu cerca de 75% em 2020, na comparação com a média dos dois anos anteriores.

"É um assunto que vou levar o Tarcísio de novo para conversar numa live", disse Bolsonaro, que inaugurou um centro esportivo no Paraná. O seu relato foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo. "Era uma festa no Brasil. Tínhamos mais de 8 mil pontos [de radares], conseguimos passar para 2 mil. Eu quero zerar isso daí, porque não deu certo", complementou.

Ao chegar em Cascavel, foi recebido aos gritos de "genocida".

Bolsonaro estava acompanhado do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

