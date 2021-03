Bolsonaro volta a defender tratamento precoce e diz que mortes por Covid-19 'interessam a alguns'

"Esses de tratamento precoce, ivermectina, hidroxicloroquina, Annita, seja o que for... não tem efeito colateral, por que não tomar?", disse Jair Bolsonaro. "Parece que, quanto mais morrer, melhor é para alguns setores da sociedade brasileira", completou edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira (1), que as mortes por Covid-19 interessam a "alguns setores da sociedade brasileira" e que “alguns políticos" preferem que os pacientes permaneçam internados em "estado grave" nos hospitais. Ele também voltou a defender o tratamento precoce com medicamentos como a ivermectina e hidroxicloroquina – que não são recomendados e nem possuem eficácia comprovada pelas autoridades de saúde – alegando a inexistência de efeitos colaterais.

"Esses de tratamento precoce, ivermectina, hidroxicloroquina, Annita, seja o que for... não tem efeito colateral, por que não tomar?", disse Bolsonaro, de acordo com reportagem do UOL. "Parece que, quanto mais morrer, melhor é para alguns setores da sociedade brasileira", emendou.

Ainda segundo ele, o governo segue buscando estudos internacionais que supostamente comprovem a eficácia do “tratamento precoce”. "Quando tem matéria da imprensa que falar de tratamento de outros países, mandamos para o embaixador confirmar né. E alguns países têm confirmado tratamento precoce que tem dado certo. O que mandei agora é Coreia do Sul, seria com a cloroquina", afirmou.

Bolsonaro também criticou as medidas restritivas, como o lockdown, adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia da Covid-19. "Se não me engano 9 estados estão fechando tudo. Não deu certo ano passado", disse. O Brasil registra até o momento mais de 254 mil mortes em decorrência da doença.

