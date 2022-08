Bolsonaro volta a demonstrar medo por "ser ameaçado de cadeia quando deixar o governo"

Apoie o 247

247 - Em encontro com pastores evangélicos nesta quinta-feira (4), Jair Bolsonaro (PL) voltou a demonstrar medo de ser preso quando deixar a presidência.

“Por vezes me pergunto: ‘Quem sou eu para chegar onde cheguei?’. Isso não é da boca para fora. O pessoal sabe, quando anda comigo, quantas vezes eu falo: é muito mais fácil estar do outro lado, mas muito mais fácil, e não estar sendo ameaçado de cadeia quando deixar o governo”, afirmou o presidente, em declaração recuperada pelo portal Metrópoles.

A narrativa que o chefe do Executivo e seus apoiadores tentam emplacar é a de que ele seria acusado por "atos antidemocráticos", assim como a ex-presidente golpista da Bolívia Jeanine Añez, que derrubou o ex-presidente Evo Morales em 2019 e, neste ano, foi condenada a 10 anos de prisão.

Nesta terça-feira (2), Bolsonaro já aparentava estar 'descontrolado' com a possibilidade de ser preso. A um interlocutor, o mandatário da República disse que "preferiria morrer a ser preso" e que, caso a polícia aparecesse para o levar à cadeia, ele "atiraria para matar".

No encontro de hoje com pastores, o chefe do Executivo também afirmou estar tentando "impor" eleições transparentes por meio das Forças Armadas: “Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Eu estou fazendo a minha parte no tocante a isso, buscando impor, via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos umas eleições transparentes.”

