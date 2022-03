Bolsonaro volta a falar em guerra por segurança alimentar e culpa governadores por inflação

Apoie o 247

Reuters - Em evento de entrega de títulos de terras nesta terça-feira, no Mato Grosso do Sul, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar em um temor de uma guerra pela segurança alimentar no Brasil e no mundo.

Em seu discurso, Bolsonaro voltou a culpar os governadores pela alta dos preços dos alimentos, que seriam causadas pelas políticas de restrição de circulação durante a pandemia de Covid-19.

A inflação, no entanto, não tem relação com essas políticas, mas com o aumento do custo da energia, dos combustíveis e do preço das commodities no mercado internacional.

