Bolsonaro volta a fazer ameaças à democracia e diz aguardar 'sinalização do povo' para tomar 'providências'

247 - Jair Bolsonaro voltou a fazer ameaças à democracia ao afirmar que aguarda apenas “a sinalização do povo” para “tomar providências”. Declaração foi feita durante uma conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (14), mesmo dia em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgará a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que determinou que o Senado instale a CPI da Pandemia, para apurar supostos crimes e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

"O Brasil está no limite, pessoal fala que devo tomar providência… Estou aguardando o povo dar uma sinalização porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí, só não ver quem não quer", afirmou.

Bolsonaro também voltou a criticar o STF ao afirmar que não tem poder para atuar de forma efetiva para conter a crise sanitária. "Amigos do STF, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Vi que um ministro baixou um processo para me julgar por genocídio... Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que nascerá disso tudo, onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso", afirmou.

