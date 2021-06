Bolsonaro volta a incitar seus apoiadores a pedirem fechamento do STF

O ocupante do Palácio do Planalto voltou a atacar o Supremo e a provocar gritos pedindo o fechamento do STF edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar nesta sexta-feira o Supremo Tribunal Federal (STF). Durante discurso a empresários de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, o ocupante do Palácio do Planalto citou a decisão do STF de garantir que governadores não sejam inquiridos pela CPI da Covid no Senado e disse ser “inacreditável” o que acontece na Corte.

As afirmações do presidente foram aplaudidas pela plateia com gritos de “Fecha! Fecha!”.Bolsonaro também reforçou o compromisso de encaminhar, nesta segunda indicação para a Suprema Corte, o nome de alguém evangélico. O mais cotado para a vaga a ser aberta em 12 de julho, com a saída do decano Marco Aurélio Mello, é o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, informa O Estado de S.Paulo.

“Lógico, além de evangélico, esse sim, dono de um notório saber jurídico”, disse. “Alguns apareceram como candidatos. Boas pessoas. Eu vou indicar para o Supremo quem toma cerveja comigo. É o critério da confiança, da lealdade mútua. Não basta ter bom currículo. É importante, mas tem que falar a minha linguagem. Quero que defendam no Supremo as questões econômicas e as questões familiares”, afirmou Bolsonaro.

Mais cedo, em visita a Sorocaba, no interior de São Paulo, Bolsonaro atacou a imprensa como "irresponsável”. “Eu caguei para o que me perguntaram. Respondi só o que queria”, afirmou com sua típica linguagem chula.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.