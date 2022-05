Bolsonaro volta a menosprezar proposta de Fachin de convidar observadores internacionais

“Vão observar o quê?”, questionou o ocupante do Palácio do Planalto edit

247 - Jair Bolsonaro criticou, nesta quinta-feira (19), a declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, sobre o convite a mais de 100 observadores internacionais para acompanhar as eleições de 2022.

“Pode botar um milhão de observadores. Eles vão observar o quê? O que vão observar? Eles vão ter acesso ao código fonte? Eles vão estar na sala secreta para ver como é a apuração? Qual o conhecimento eles têm de informática?”, indagou o titular do Executivo federal durante sua live das quintas-feiras.

Na lista de possíveis convidados do TSE estão a Organização dos Estados Americanos (OEA), o Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore), o Centro Carter, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (Ifes) e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral.

O ministro Fachin afirmou que será criada uma rede para que observadores da União Europeia também acompanhem a votação. Uma carta convite foi enviada em março para o bloco.

