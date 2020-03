Bolsonaro volta a mentir em coletiva ao dizer que não convocou atos do dia 15 de março

Ao contrário do que voltou a afirmar em entrevista coletiva nesta quarta-feira (18) Jair Bolsonaro divulgou o ato contra o Congresso e o STF, reaizado no dia 15 de março, diversas vezes. Uma delas foi no sábado (7), durante evento em Boa Vista edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) mentiu durante coletiva sobre o coronavirus, nesta quarta-feira (18), ao afirmar que não fez convocações para as manifestações do último domingo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro divulgou o ato diversas vezes. Uma delas foi no sábado (7), durante evento em Boa Vista (RR).

“Não é fácil. Já levei facada no pescoço dentro do meu gabinete. No dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo”, declarou na ocasião o presidente.

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência (Secom), sob gestão de Fabio Wajngarten, publicou em sua página oficial do Twitter, na noite da terça-feira (10), uma divulgação dos atos golpistas do dia 15 de março, que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

