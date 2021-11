Bolsonaro volta a minimizar gravidade da Covid-19 e diz que o Brasil está em período 'pós-pandemia'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro voltou a minimizar a crise sanitária provocada pela Covid-19 ao afirmar que o Brasil já está no período pós-pandemia. “Agora, estamos no pós-pandemia. Espero que eu esteja certo, se Deus quiser. Passamos pela questão da pandemia, não foi fácil, houve muitas decisões equivocadas de chefes de Executivo, com a política do ‘fique em casa e a economia a gente vê depois’”, disse o chefe do Executivo durante um evento no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (11), de acordo com o site O Antagonista.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O Brasil registrou nesta quarta-feira 280 mortes e 12.273 novos casos de Covid-19. O país registra mais de 610 mil mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia, em março do ano passado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE