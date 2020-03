Bolsonaro volta a minimizar pandemia e diz que problema está sendo "superdimensionado"

"Que vai ter problema vai ter, quem é idoso, (quem) está com problema, (quem tem) alguma deficiência, mas não é tudo isso que dizem. Até que na China já praticamente está acabando ", disse Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (16) edit

247 - Após descumprir neste domingo (15) as orientações de permanecer em quarentena após ter tido contatos com pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, Jair Bolsonaro se recusou a cumprimentar apoiadores na saída do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (16). Ele também minimizou a emergência sanitária ao afirmar que ela está sendo “superdimensionada”.

“Foi surpreendente o que aconteceu na rua até com esse superdimensionamento. Que vai ter problema vai ter, quem é idoso, (quem) está com problema, (quem tem) alguma deficiência, mas não é tudo isso que dizem. Até que na China já praticamente está acabando”, disse em referência aos atos contra o Congresso e o Supremo tribunal Federal (STF) realizados neste domingo.

Bolsonaro, que foi ao ato em Brasília, cumprimentou mais de 250 pessoas em menos de uma hora, o que vai de encontro às recomendações dos órgãos de saúde. Nesta segunda-feira, porém, ele se recusou a cumprimentar os apoiadores que o esperava na saída do palácio. “Vou evitar apertar a mão aí de vocês. Chega mais para a gente conversar. Obrigado pela presença. Alguma coisa aí?”, disse.