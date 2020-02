Bolsonaro volta a atacar jornalistas: “Não vou broxar para atender vocês, sobre a reeleição"

Em um novo ataque à imprensa. Jair Bolsonaro voltou a criticar os jornalistas em razão do que chamou de ”intriga “provocada pelas declarações nas quais desafiou os governadores a zerarem o ICMS sobre os combustíveis. Segundo ele, o objetivo da imprensa é enfraquecê-lo na disputa pela reeleição, em 2022. “Não vou broxar para atender vocês, sobre a reeleição. Eu sou imbroxável”, disse edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar os jornalistas que fazem a cobertura de seu governo nesta quinta-feira (6) em razão do que chamou de ”intriga" provocada pelas declarações onde desafiou os governadores a zerarem o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis. Segundo ele, o objetivo da imprensa é enfraquecê-lo na disputa pela reeleição, em 2022. “Não vou broxar para atender vocês, sobre a reeleição. Eu sou imbroxável”, disparou.

Ainda na sápida do Palácio do Alvorada, Bolsonaro também acusou os jornalistas de distorcerem suas declarações sobre a cobrança de impostos sobre os combustíveis para criar uma crise com os governadores. “Fale a verdade, porra”, disse.

“Não desafiei os governadores. Vocês que falaram (sobre as críticas dos governadores ao preço dos combustíveis). Fui na resposta de vocês”, afirmou. “Pode ser desafio. Eu zero o meu, eles zeram o deles lá”, completou em seguida.