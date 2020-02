Bolsonaro volta a testar popularidade com ida a jogo do Flamengo

247 - Jair Bolsonaro embarcou para o Rio de Janeiro neste sábado (15), mas confirmou que retornará a Brasília para ir ao estádio assistir a partida da Supercopa do Brasil, no domingo (16), em Brasília.

“Vou lá no Rio de Janeiro, mas volto à noite para amanhã ir torcer pelo Mengão”, disse ele, informando que o retorno à capital está previsto para a noite deste sábado, justamente para ter condições de ir ao jogo entre Flamengo e Athletico-PR. A informações é do site Metrópoles.

Bolsonaro se diz palmeirense, mas não perde a oportunidade de ir a jogos de grandes torcidas para testar a sua popularidade nos estádios. Em junho de 2019, ele esteve no mesmo Mané Garrincha acompanhado do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que vestiu a camisa do time carioca. Será que Moro vai acompnhar o seu presidente desta vez que um time do seu estado estará em campo?