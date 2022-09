‘Bolsopédia’ registra o ‘legado de destruição’ do governo Bolsonaro

Apoie o 247

Da RBA - Foi ao ar na última semana o site “Bolsopédia“. A iniciativa resgata a memória dos últimos anos do Brasil, sob comando de Jair Bolsonaro. De acordo com a própria “enciclopédia”, o objetivo é registrar “o legado de destruição” do período. O site compila uma série de ações e declarações do presidente em relação a temas como covid-19, desmatamento da Amazônia, relações promíscuas com o centrão político, crise econômica, corrupção, discursos de ódio, mentiras.

Estão ali textos, matérias jornalísticas, vídeos e imagens que retratam o governo Bolsonaro. “Tudo o que Bolsonaro fez em quatro anos de governo (e não quer que você saiba)”, convidam os criadores. Os organizadores atribuem o levantamento a um coletivo independente. Todas as informações que constam do site são verificáveis nos registros do governo e portais jornalísticos.

“A Bolsopedia foi construída a partir de matérias da imprensa organizadas por tópicos e em ordem cronológica. O levantamento dos dados foi feito por um coletivo independente e apartidário. O mesmo que atuou auxiliando os senadores na CPI da Covid”, apontam os organizadores, sem se identificar.

O site reúne as informações em sete tópicos

Brasil em Crise: Como Bolsonaro e Paulo Guedes empobreceram o país

Covid-19: Como o governo Bolsonaro matou milhares de brasileiros na maior pandemia do século

A Destruição do Brasil e o Desmonte do Estado sob Bolsonaro

Corrupção, Pouco Trabalho e Muita Mamata: Bolsonaro enriqueceu o centrão, militares, a própria família e os amigos às custas do Brasil

Defesa e Favorecimento de Criminosos: Bolsonaro favoreceu traficantes, milicianos, o crime organizado na Amazônia e aliados investigados e condenados

Homenagens a Ditadores, Ataques à Democracia e Sinais do Fascismo

Pária Mundial: Como Bolsonaro destruiu a imagem do Brasil no mundo”.





Pária e crime

No tópico relativo ao favorecimento do crime organizado, a Bolsopédia compila 51 atos de Bolsonaro neste sentido. Entre eles, a política de facilitar o acesso às armas que, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF), ajudou o desvio para o crime e milícias. Também estão ali a revogação do presidente sobre portaria que previa o rastreamento e identificação de armas; como a política de armas de Bolsonaro arma o Primeiro Comando da Capital (PCC); como Bolsonaro autorizou o garimpo em terras indígenas; o fato do governo ter ignorado 97% dos alertas de desmatamento emitidos em 2019, entre outras.

Sobre o Brasil ter se tornado pária mundial, o site situa que “desde o início de seu mandato, Bolsonaro atacou os principais parceiros comerciais do Brasil, simplesmente pelo fato de seus líderes não serem alinhados à extrema direita. Seus ataques envolveram a China, maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos, segundo maior parceiro, a Argentina, que é o terceiro maior, além da União Européia praticamente inteira. Desde ofensas à esposa do presidente francês até quase causar um incidente diplomático com a China em plena pandemia, o presidente ofende e faz intrigas contra todos os líderes que considera inimigos”.





