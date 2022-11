Bombeiros identificam primeira vítima de tragédia na BR-376

O caminhoneiro de 62 anos morava em São Francisco do Sul e estava acostumado a transitar pelo trecho; outra pessoa também morreu no deslizamento de terra, mas não foi identificada edit

247 - O caminhoneiro João Maria Pires, de 62 anos, foi a primeira vítima identificada no deslizamento de terra que atingiu a BR-376 na divisa entre Santa Catarina e o Paraná na segunda-feira (28). O corpo do motorista foi encontrado nesta terça-feira (29).

De acordo com o Metrópoles, o caminhoneiro morava em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense. Um parente da vítima disse que o motorista sempre trabalhou com caminhão e estava acostumado a transitar pelo trecho.

O deslizamento, na altura do km 669, em Guaratuba, arrastou ao menos 15 carros e seis caminhões. Até o momento, segundo as equipes de resgate , duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida.

