Bombeiros retomam buscas por vítimas de naufrágio no Pará; 11 pessoas morreram

247 O Grupamento de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Pará manteve, nesta sexta-feira (9), as buscas por oito pessoas que ainda estão desaparecidas após o naufrágio da lancha Dona Lourdes II, na quinta-feira (8) . A embarcação que saiu da ilha do Marajó rumo a Belém naufragou nas proximidades da ilha de Cotijuba. Corpos de 11 pessoas já foram encontrados.

De acordo com o governo do Pará, a lancha Dona Lourdes II, que fazia o transporte entre o porto do Camará, no município de Cachoeira do Arari e o trapiche de Icoaraci, na capital paraense, transportava 82 pessoas. 63 conseguiram ser resgatadas com vida.

Segundo informações do site DOL, a Polícia Científica do Pará afirmou, em nota, que cinco vítimas já foram identificadas e tiveram os corpos necropsiados, aguardando a liberação para os familiares. Dois já foram liberados e um passará pelos exames ainda nesta sexta-feira.

