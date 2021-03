Bonner gasta 25 minutos do Jornal Nacional para dar sua versão da decisão de Fachin sobre Lula

Fórum - O Jornal Nacional, da Globo, dedicou quase metade de sua edição desta segunda-feira (8) em uma matéria para dar sua versão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou todos os processos da Lava Jato contra Lula.

A reportagem do principal telejornal da Globo sobre o assunto teve 25 minutos. Logo na abertura da matéria, o âncora William Bonner destacou a queda na bolsa brasileira e a alta do dólar, tentando passar uma impressão de que a anulação dos processos de Lula seria negativa para a economia. A informação foi repetida pelo apresentador ao final da matéria.

Ao longo da reportagem, o JN destrinchou a decisão de Fachin, destacando que todos os processos contra Lula, incluindo o do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, foram anuladas. Neste momento, o telejornal, mais uma vez, tentou dar um tom negativo à decisão ao exibir em detalhes as acusações contra o ex-presidente nestes dois casos.

A matéria , no entanto, não pode omitir a principal consequência da decisão de Fachin, que é a retomada dos direitos políticos do petista. “A lei da ficha limpa é bem clara ao rejeitar candidatura de condenados pela Justiça. Essa era a situação de Lula. Agora, Lula volta a ser elegível desde já”, disse uma das repórteres.

O Jornal Nacional ainda destacou a repercussão da anulação dos processos de Lula no meio político e deu espaço para a nota dos advogados do petista sobre a decisão do STF.

Além disso, o programa deixou no ar a possibilidade da Justiça Federal do Distrito Federal vir a condenar Lula com base nas investigações de Curitiba e que, mesmo começando do zero, os processo de Lula em outra vara tramitariam mais rápido.

Leia a íntegra na Fórum.

