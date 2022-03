Boris Johnson e Bolsonaro conversam e devem pedir cessar-fogo na Ucrânia

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conversaram por telefone nesta quinta-feira, 3, e concordaram em pedir um cessar-fogo na Ucrânia, segundo o governo do Reino Unido. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre a conversa.

Johnson falou que a operação russa é “repugnante” e que a comunidade internacional não pode permitir que o governo russo seja vitorioso. Ele apelou a Bolsonaro, destacando que o Brasil foi um “aliado vital” dos Aliados, bloco do qual fazia parte o Reino Unido, na Segunda Guerra Mundial, e pode ser relevante para solucionar a crise na atual crise do leste europeu.

O Brasil votou na Assembleia Geral da ONU, na quarta-feira, 2, a favor da resolução aprovada contra a operação militar da Rússia na Ucrânia. No entanto, o governo brasileiro se pronunciou contra as sanções às autoridades do país.

