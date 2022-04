Boulos aciona Justiça contra empreiteira que usa empresa de fachada e domina licitações sob Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O pré-candidato a deputado federal por São Paulo e coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos (PSOL), ingressará nesta terça-feira (19) com uma ação popular na Justiça Federal de São Paulo contra a estatal Codevasf e as empreiteiras Engefort Empreendimentos e Del Construtora Ltda, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Reportagem do jornal revelou que a Engefort tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo Jair Bolsonaro (PL) em diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de seus sócios, a Del Construtora.

A construtora, com sede em Imperatriz, sul do Maranhão, explodiu em verbas na atual gestão e sob Bolsonaro foge de sua tradição ao obter também contratos para asfaltamento longe de sua base.

Até agora, o governo reservou cerca de R$ 620 milhões do Orçamento para pagamentos à empresa —o valor total já quitado a ela soma R$ 84,6 milhões. Apesar do volume, a empresa é uma caixa-preta e silencia sobre seus contratos e a firma de fachada usadas nas concorrências.

