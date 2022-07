Boulos: "bolsonarismo é uma fábrica de assassinos e corruptos"

Apoie o 247

ICL

247 - Pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo Psol, Guilherme Boulos afirmou pelo Twitter que "o bolsonarismo passou anos dizendo que era contra os assassinos e corruptos. O problema é que o bolsonarismo é uma fábrica de assassinos e corruptos".

Declaração vem dias após o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge José Guaranho, em Foz do Iguaçu.

>>> Lula diz que "nossa arma é nossa tranquilidade" e resgata o verde e amarelo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também pelo Twitter, Boulos reagiu à fala de Bolsonaro em defesa de Guaranho. "Revoltante! Bolsonaro lamentou que o assassino de Foz do Iguaçu tenha tomado chutes. Nenhuma solidariedade à família do Marcelo, que foi cruelmente executado. Não é novidade, Bolsonaro defende bandido!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pré-candidato criticou a chamada de vídeo de Bolsonaro com a parcela bolsonarista da família de Arruda. Na ocasião, o chefe do Executivo não prestou condolências pela perda, mas convidou os parentes do petista para uma coletiva de imprensa com o objetivo de isentar o governo federal de quaisquer responsabilidades. "Nojo! Bolsonaro ligou para a família de Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista, não para se solidarizar, mas para reclamar que a imprensa quer 'desgastar seu governo'. Esse é o nível de desumanidade do miliciano que governa o país".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE