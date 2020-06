Boulos: combate à Covid-19 no Brasil está nas mãos de milicianos e sonegadores

O coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, criticou a influência do empresário Luciano Hang na medida tomada pelo governo Jair Bolsonaro de mudar a maneira de apresentação das estatísticas sobre o coronavírus edit

247 - O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou a influência do empresário Luciano Hang na iniciativa do governo Jair Bolsonaro de mudar a maneira de apresentação das estatísticas sobre o coronavírus. "INACREDITÁVEL! Mensagem de zap do Véio da Havan foi usada pela cúpula do Ministério da Saúde para justificar o desaparecimento dos mortos nos boletins nacionais da Covid. O combate à pandemia está nas mãos de milicianos e empresários sonegadores", afirmou o ativista no Twitter.

De acordo com a alteração promovida pelo governo, não serão mais apresentadas de forma acumulada as confirmações e as mortes causadas pela Covid-19. Agora o governo disponibilizará somente os casos e os óbitos registrados a cada um dia, contabilizados nas 24 horas anteriores à divulgação dos números.

Em contrapartida à iniciativa do governo, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne os gestores dos 26 estados e do Distrito Federal, inaugurou neste domingo (7) um portal "paralelo" para divulgar as estatísticas de coronavírus no Brasil.

Empresário bolsonarista, Luciano Hang, que sugeriu a mudança feita na apresentação dos dados sobre a doença, também foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal no mês passado no inquérito que apura a disseminação de fake news.

