Boulos comenta caos no Ministério da Saúde: "não há paralelo no mundo de tamanho desgoverno"

247 - Guilherme Boulos (PSOL) comentou a situação caótica no Ministério da Saúde, onde a situação do novo ministro Marcelo Queiroga ainda está indefinida. “O Brasil tem quase três mil mortes diárias e não se sabe quem é o atual ministro da Saúde. Não há paralelo no mundo de tamanho desgoverno”, comentou nesta segunda-feira, 22, nas redes sociais.

Posse de Queiroga pode ser adiada

Não está confirmado que Marcelo Queiroga assumirá a Saúde na terça-feira, 23. Jair Bolsonaro e militares ainda não sabem o que fazer com o atual ministro, Eduardo Pazuello. Bolsonaro quer mantê-lo em algum cargo com status de ministro, com foro privilegiado, temendo que se o general perder o foro um juiz de 1ª instância não irá perdoá-lo.

Bolsonaro quer garantir a Pazuello a prerrogativa de ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal (STF), pois há a preocupação de que ele seja julgado diante do desastre sanitário que tomou conta do país.

Por isso, Bolsonaro cogitou nomeá-lo como ministro do Meio Ambiente ou refundar o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para colocá-lo.

