Boulos comenta Datafolha: 'vamos chutar o miliciano e voltar a respirar no País'

247 - O pré-candidato a deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, repercutiu nesta quinta-feira (23) a nova pesquisa Datafolha e destacou a necessidade de o País trocar de governo.

"URGENTE! Datafolha repete a última pesquisa e indica a vitória de Lula no primeiro turno! Vamos chutar o miliciano, eleger uma bancada do povo na Câmara e voltar a respirar no país!", disse o ativista no Twitter.

Segundo o Datafolha, o ex-presidente seria eleito em primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Nos votos totais, Lula teria 47%, contra 41% dos seus adversários. O petista vence entre os mais pobres, ou seja, Bolsonaro não conseguiu fazer o Auxílio Brasil se reverter em maior quantidade de votos.

"URGENTE! Datafolha repete a última pesquisa e indica a vitória de Lula no primeiro turno! Vamos chutar o miliciano, eleger uma bancada do povo na Câmara e voltar a respirar no país! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) June 23, 2022

