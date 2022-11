Boulos defende criação da Secretaria de Periferias dentro da pasta de Cidades

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito pelo PSOL de São Paulo e líder do Movimento dos Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, defendeu a criação de uma Secretaria de Periferias dentro da estrutura do Ministério das Cidades. Boulos atua no grupo de transição na área de cidades e habitação.

Segundo a reportagem do Metrópoles, o órgão seria voltado para a formulação e execução de políticas públicas em áreas de maior vulnerabilidade.

