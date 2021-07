Boulos defende tributação progressiva: 'a miséria dos milionários brasileiros não pode interditar o debate'

Líder do MTST destaca a necessidade de se cobrar o Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) no país. "O mundo hoje faz esse debate. A miséria dos milionários brasileiros ainda o interdita por aqui", diz edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, defende a cobrança do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) e alerta para tentativa por parte da elite de não querer a discussão acerca da medida.

"No Brasil, o IGF arrecadaria entre R$ 20 bilhões e R$ 40 bilhões, a depender da alíquota. Deve fazer parte de um pacote tributário contra a desigualdade, que envolva o fim da isenção sobre lucros e dividendos, novas faixas do IRPF e outras medidas progressivas, além da melhoria da qualidade no investimento do Estado. O mundo hoje faz esse debate. A miséria dos milionários brasileiros ainda o interdita por aqui", diz.

O ativista destaca que "até mesmo o austero FMI recomendou em outubro de 2020 medidas de tributação progressiva, incluindo o IGF". "O Imposto de Renda — hoje praticamente consenso mundial — ganhou força em vários países após a Primeira Guerra para financiar a reconstrução. Depois da Segunda Guerra, a solução de países europeus destruídos foi expandir o endividamento público, que gestou o Estado de Bem-Estar Social. Agora deparamos com outro desafio de reconstrução", acrescenta.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.