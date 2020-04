Boulos denuncia mídia bolsonarista de fake news contra ele

“A milícia digital bolsonarista disparou em seus grupos essa mensagem, acusando a mim e a esquerda de planejar saques para gerar o caos. Todos sabem que essa é justamente a linha de Bolsonaro: apostar no caos para tentar saídas autoritárias”, afirmou o líder do MTST, Guilherme Boulos edit

247 - O ex-presidenciável e líder do Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, denunciou que foi alvo de fake news pela mídia digital apoiadora de Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), conhecida como “gabinete do ódio”.

De acordo com o ativista, ele foi acusado, junto com a esquerda, “de planejar saques para gerar o caos. Todos sabem que essa é justamente a linha de Bolsonaro: apostar no caos para tentar saídas autoritárias”.

“A milícia digital bolsonarista disparou em seus grupos essa mensagem, acusando a mim e a esquerda de planejar saques para gerar o caos. Todos sabem que essa é justamente a linha de Bolsonaro: apostar no caos para tentar saídas autoritárias. #FakeNews”, escrevei Boulos no Twitter.

