Boulos: “Estado brasileiro optou pelo modelo do extermínio nas periferias e do encarceramento em massa”

“Existe outro caminho para enfrentar redes criminosas. Mas o Estado brasileiro optou pelo modelo do extermínio nas periferias e do encarceramento em massa, em nome de uma falida guerra às drogas, comenta Boulos ao condenar a chacina no Jacarezinho (RJ) edit

247 - Em artigo no jornal Folha de S.Paulo, o coordenador do MTST, Guilherme Boulos, condenou mais uma agressão contra a população preta e periférica, desta vez na comunidade do Jacarezinho (RJ).

“O Dia das Mães foi de luto para elas. ‘Estavam devastadas e chorando muito. A fala não saía, e, no máximo, o que conseguimos fazer foi nos abraçar’, relatou a líder comunitária Eliene Vieira depois do encontro com mães que perderam seus filhos na chacina do Jacarezinho. A dor de perder um filho é inominável. Ainda mais quando é vivida duas vezes, como no caso dessas mulheres. O assassinato de um corpo negro e favelado é quase sempre seguido do assassinato simbólico, da reputação e da memória”, diz Boulos.

Ele ainda descreve que “Existe outro caminho para enfrentar redes criminosas. Mas o Estado brasileiro optou pelo modelo do extermínio nas periferias e do encarceramento em massa, em nome de uma falida guerra às drogas. Mais ainda com um defensor de milicianos na Presidência: "atirar na cabecinha" dá até condecoração. As mães que chorem”

